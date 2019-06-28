2019-06-28T14:38:22+03:00
Общество

В Ставрополе наградили подвижников охраны психического здоровья

Церемония прошла в краевой психиатрической больнице № 1
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Главный врач Олег Боев.Главный врач Олег Боев.
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2019 год стал для больницы прорывным по многим направлениям и богатым на значимые события. Промежуточное подведение итогов за первое полугодие показало - есть чем гордиться. Но любые перемены всегда происходят не сами по себе, а благодаря людям, заинтересованным в результате, радеющим за своё дело. Именно такие «соратники» собрались 26 июня в актовом зале больницы, чтобы рассказать о своей деятельности, познакомиться и выразить друг другу благодарность.

- В последнее время мы очень активно участвуем в общественных мероприятиях различного уровня - на федеральных, региональных и локальных площадках вместе с другими медицинскими учреждениями, – сказал главврач Олег Боев. - Одно из стратегических направлений развития нашей больницы - это выстраивание системы управления качеством. Когда любое учреждение начинает говорить о системе менеджмента качества, оно ставит перед собой конкретные задачи и цели, к которым идет. Одно из успешных наших решений - это участие во всех значимых конкурсах, которые сравнивают между собой организации по качеству управления. Для чего это надо? Чтобы увидеть себя со стороны, сравнить с другими организациями - не только медицинскими, понять свои слабые места и, как следствие, повысить эффективность, чтобы двигаться дальше.

Олег Игоревич передал слово руководителю управления по обеспечению проектной деятельности аппарата правительства Ставрополья Тимофею Богданову:

- Время суперменов закончилось: успех там, где работают команды профессионалов, технологии принятия групповых решений, отсутствует статусное доминирование и присутствуют исследования вместо всеведения. Часто опыт играет с нами злую шутку, когда мы думаем, что всё знаем, но забываем, что время ушло вперёд, технологии не стоят на месте, происходит огромное количество открытий, в том числе в области когнитивных наук. В этом плане Ставропольская психиатрическая больница – среди передовиков. Даже несмотря на то, что психиатрия как направление не вошла в число нацпроектов, вы создаёте этот проект сами, на уровне больницы.

С докладом о профилактике общественно опасных действий и результатах взаимодействия с органами внутренних дел выступила заместитель главного врача Наталья Маслова. Заведующая взрослым диспансером Валерия Ярославцева рассказала об эффективном сотрудничестве с частными медицинскими организациями, открытии внешних кабинетов, где можно быстро и с комфортом пройти освидетельствование у психиатра и получить соответствующую справку.

Заместитель главврача по психологической и социальной работе Светлана Швыдкая представила опыт больницы в сфере психопросвещения, перечислив основные проекты по психопрофилактике, реализуемые вне стен больницы – в школах, вузах, разнопрофильных медицинских организациях. Это такие проекты как «Обучение родителей школьников эффективному взаимодействию с детьми», «Как предотвратить суицид?», «Профилактика профвыгорания на рабочем месте» и др.

Среди приглашенных на мероприятии были также представители ведущих СМИ Ставропольского края. Тех, кто активно участвует в пропаганде психического здоровья, наградили дипломами. В завершение было предоставлено слово волонтерам и представителям образовательных и общественных организаций Ставрополя. Встреча завершилась исполнением вокальных и танцевальных номеров посетителями «Клуба пациентов и их родственников».

ИСТОЧНИК KP.RU

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