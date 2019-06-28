Замглавы медико-социальной экспертизы Минтруда Дагестана перевели под домашний арест

СЕГОДНЯ 15:00 2019-06-28T15:00:16+03:00

Под арестом обвиняемый пробыл год

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Верховный суд Дагестана перевел под домашний арест заместителя начальника Главного бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по Дагестану Алима Эфендиева. Его обвиняют в создании преступного сообщества.

Верховный суд РД отказался продлевать срок содержания Алима Эфендиева. Мера пресечения был изменена судом ввиду сложностей в проведении расследования. Чиновник помещен под домашний арест, - говорится в сообщении.

Напомним, Эфендиева задержали в июне 2018 года. Вместе с ним поймали ещё двух заместителей главы МСЭ по Дагестану.

ИСТОЧНИК KP.RU