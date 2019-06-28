В Москве приказали Кавказу больше рожать
Республикам Северного Кавказа надо поддерживать высокий уровень рождаемости, которые установились в регионе. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин на совещании во Владикавказе.
С его слов, республики Северного Кавказа всегда показывали хороший рост рождаемости, но сейчас ситуация немного изменилась.
- Нам надо, в том числе подумать, как эту ситуацию переломить. Северокавказские республики должны тоже позаботиться о том, чтобы рождаемость не снижалась, - сказал Топилин.
Для этого, замечает министр, есть пять федеральных проектов, которые направлены на финансовую и трудовую поддержку семей и помощь старшим поколениям. Общий капитал нацпроекта, который курирует эти пять, превышает три триллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU