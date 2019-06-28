Последнее письмо Евкурова в соцсетях: о чем говорил экс-глава Ингушетии

СЕГОДНЯ 16:31 2019-06-28T16:31:18+03:00

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Экс-глава Ингушетии выразил огромную благодарность всем людям, которые помогали ему править в республике. В частности, он также выделил глав Северного Кавказа, разделявшие с ним тяжесть окружных проблем.

- Мы многое сделали для нашей страны, спасибо всем, кто с первого дня моей работы руководил регионами, и тем, кто сейчас продолжает работать, - написал Евкуров в соцсетях.

Кроме этого, бывший глава Ингушетии отметил заслугу полпреда президента в СКФО и министра по делам Северного Кавказа. С его слов, они всячески помогали и поддерживали начинания республики.

- Я благодарен всем вам за совместную хорошую работу, это был ценный опыт для меня. Надеюсь, я вас тоже не подвел и смог быть вам полезен! Не прощаюсь, всегда открыт для вас, - так закончил свое обращение Евкуров.

ИСТОЧНИК KP.RU