2019-06-28T16:31:18+03:00
Политика

Последнее письмо Евкурова в соцсетях: о чем говорил экс-глава Ингушетии

Бывший лидер республики поблагодарил тех, кто помогал ему
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Экс-глава Ингушетии выразил огромную благодарность всем людям, которые помогали ему править в республике. В частности, он также выделил глав Северного Кавказа, разделявшие с ним тяжесть окружных проблем.

- Мы многое сделали для нашей страны, спасибо всем, кто с первого дня моей работы руководил регионами, и тем, кто сейчас продолжает работать, - написал Евкуров в соцсетях.

Кроме этого, бывший глава Ингушетии отметил заслугу полпреда президента в СКФО и министра по делам Северного Кавказа. С его слов, они всячески помогали и поддерживали начинания республики.

- Я благодарен всем вам за совместную хорошую работу, это был ценный опыт для меня. Надеюсь, я вас тоже не подвел и смог быть вам полезен! Не прощаюсь, всегда открыт для вас, - так закончил свое обращение Евкуров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Отставка главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трассу в КЧР смыл оползень
Евкуров ушел из соцсетей из-за повышения до замминистра обороны РФ
В КЧР начальница почтамта украла миллионы и попала под суд
Адвокат из Ингушетии получил срок за сбитого ребенка
5 кандидатов хотят сместить Владимирова на посту губернатора
Владимиров посоветовал ставропольскому минсельхозу лучше поливать урожай
Нидерландский наркотрафик успели остановить в Дагестане
На Ставрополье в 2019 стали убивать больше баранов
В Москве приказали Кавказу больше рожать
В Чечне зарплаты платят, а Дагестан задолжал работникам 69 млн рублей
Замглавы медико-социальной экспертизы Минтруда Дагестана перевели под домашний арест
В Ставрополе наградили подвижников охраны психического здоровья
120 тысяч ставропольцев ежегодно ищут работу
Вузы Кавказа остались вне сотни лучших по версии Forbes
На Ставрополье создана комиссия по уточнению границ
Шоу на фонтане ждёт молодёжь Ставрополя в субботу
Ставрополец поставил 120 тысяч пачек нелегальных сигарет
Жириновский идет в парламент Карачаево-Черкесия
29 июня в Ставрополе перекроют проспект Российский
Алое облако над Ставрополем обсуждают в соцсетях
Ставропольский бюджет 2019 года подкорректировали
6 дней искали тело утонувшего подростка на Ставрополье
Появилось видео задержания крупной банды наркоторговцев из Дагестана
Американская певица из списка «Самых крутых» споет с парнями из Владикавказа