На Ставрополье в 2019 стали убивать больше баранов
До 11 тысяч тонн планируют увеличить производство баранины на Ставрополье
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Сельхозорганизации Ставрополья увеличили производство баранины на 60,5% по сравнению с прошлым годом. Получено 1117 тонн мяса.
Это связано с благоприятными закупочными ценами у перерабатывающих организаций. Планируется увеличить и нынешние показатели, сообщили в пресс-службе минсельхоза СК, за счет нового инвестпроекта. Ставрополье намеревается дойти до 11 тыс тонн в год, экспортировать планируют 5 тысяч тонн.
ИСТОЧНИК KP.RU