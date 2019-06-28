2019-06-28T16:33:40+03:00
Экономика

На Ставрополье в 2019 стали убивать больше баранов

До 11 тысяч тонн планируют увеличить производство баранины на Ставрополье
Полина ШАПОШНИКОВА
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Сельхозорганизации Ставрополья увеличили производство баранины на 60,5% по сравнению с прошлым годом. Получено 1117 тонн мяса.

Это связано с благоприятными закупочными ценами у перерабатывающих организаций. Планируется увеличить и нынешние показатели, сообщили в пресс-службе минсельхоза СК, за счет нового инвестпроекта. Ставрополье намеревается дойти до 11 тыс тонн в год, экспортировать планируют 5 тысяч тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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