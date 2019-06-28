Владимиров посоветовал ставропольскому минсельхозу лучше поливать урожай

СЕГОДНЯ 16:54 2019-06-28T16:54:52+03:00

Охват оросительными системами будут увеличивать на Ставрополье, чтобы больше не допускать потерь урожая

Изменить размер текста: A A

28 июня глава Ставрополья Владимир Владимиров встретился с министром сельского хозяйства края Владимиром Ситниковым. Руководитель ведомства доложил о 2,4 млн убранных тонн зерна.

Средняя урожайность 33 центнера с гектара, это прошлогодний уровень. Такие показатели ожидают аграрии и по завершении уборки. Малые запасы влаги в почве и атмосферная засуха — вот то, что подвело с урожаем в этом году.

- Из этой ситуации необходимо делать выводы, – прокомментировал Владимир Владимиров. Он поручил министерству вплотную заняться орошением.

Планы уже составлены. В этом году охват сельхозугодий оросительными системами на Ставрополье вырастет на 10 тысяч гектаров. В 2020 году – еще на 18 тысяч гектаров, сообщили в пресс-службе минсельхоза СК.

ИСТОЧНИК KP.RU