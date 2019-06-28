2019-06-28T16:54:52+03:00
Экономика

Владимиров посоветовал ставропольскому минсельхозу лучше поливать урожай

Охват оросительными системами будут увеличивать на Ставрополье, чтобы больше не допускать потерь урожая
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

28 июня глава Ставрополья Владимир Владимиров встретился с министром сельского хозяйства края Владимиром Ситниковым. Руководитель ведомства доложил о 2,4 млн убранных тонн зерна.

Средняя урожайность 33 центнера с гектара, это прошлогодний уровень. Такие показатели ожидают аграрии и по завершении уборки. Малые запасы влаги в почве и атмосферная засуха — вот то, что подвело с урожаем в этом году.

- Из этой ситуации необходимо делать выводы, – прокомментировал Владимир Владимиров. Он поручил министерству вплотную заняться орошением.

Планы уже составлены. В этом году охват сельхозугодий оросительными системами на Ставрополье вырастет на 10 тысяч гектаров. В 2020 году – еще на 18 тысяч гектаров, сообщили в пресс-службе минсельхоза СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трассу в КЧР смыл оползень
Евкуров ушел из соцсетей из-за повышения до замминистра обороны РФ
В КЧР начальница почтамта украла миллионы и попала под суд
Адвокат из Ингушетии получил срок за сбитого ребенка
5 кандидатов хотят сместить Владимирова на посту губернатора
Нидерландский наркотрафик успели остановить в Дагестане
На Ставрополье в 2019 стали убивать больше баранов
Последнее письмо Евкурова в соцсетях: о чем говорил экс-глава Ингушетии
В Москве приказали Кавказу больше рожать
В Чечне зарплаты платят, а Дагестан задолжал работникам 69 млн рублей
Замглавы медико-социальной экспертизы Минтруда Дагестана перевели под домашний арест
В Ставрополе наградили подвижников охраны психического здоровья
120 тысяч ставропольцев ежегодно ищут работу
Вузы Кавказа остались вне сотни лучших по версии Forbes
На Ставрополье создана комиссия по уточнению границ
Шоу на фонтане ждёт молодёжь Ставрополя в субботу
Ставрополец поставил 120 тысяч пачек нелегальных сигарет
Жириновский идет в парламент Карачаево-Черкесия
29 июня в Ставрополе перекроют проспект Российский
Алое облако над Ставрополем обсуждают в соцсетях
Ставропольский бюджет 2019 года подкорректировали
6 дней искали тело утонувшего подростка на Ставрополье
Появилось видео задержания крупной банды наркоторговцев из Дагестана
Американская певица из списка «Самых крутых» споет с парнями из Владикавказа