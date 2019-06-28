2019-06-28T17:28:17+03:00
Политика

5 кандидатов хотят сместить Владимирова на посту губернатора

Выборы губернатора назначены на 8 сентября 2019 года
Полина ШАПОШНИКОВА
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Еще два кандидата на пост губернатора подали документы в Крайизбирком. Один из них — Валентин Смрнов от Ставропольского реготделения «Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу».

Второй кандидат Геннадий Ефимов представлен от ЛДПР.

Теперь на должность главы Ставрополья претендуют 6 кандидатов, в том числе действующий руководитель региона Владимир Владимиров от «Единой России», Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости, Виктор Соболев от КПРФ, Александр Кузьмин от «Справедливой России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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