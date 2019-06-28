2019-06-28T19:08:00+03:00
Политика

Евкуров ушел из соцсетей из-за повышения до замминистра обороны РФ

О его желании покинуть должность главы Ингушетии стало известно 24 июня
Евгения СОКОРЕВА
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Юнус-Бек Евкуров закрыл свои страницы в соцсетях "ВКонтакте" и "Фейсбук". В администрации Ингушетии это связали с переходом на службу в Минобороны России.

Уточняется, что Евкуров планирует уйти и из "Инстаграма", удалив аккаунт с почти 200 тысячами подписчиков.

Напомним, что о его желании досрочно сложить полномочия главы Ингушетии стало известно 24 июня. А накануне три авторитетных источника в Министерстве обороны России осторожно подтвердили, что Юнус-Бек Евкуров "с большой вероятностью" займет пост заместителя министра обороны Сергея Шойгу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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