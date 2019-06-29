ЧП в Ингушетии: затонированная "Приора" столкнулась с пассажирским поездом
Устанавливаются обстоятельства происшествия
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Накануне вечером в Ингушетии столкнулись пассажирский поезд и отечественная легковушка. ЧП произошло на железнодорожном переезде в Назрани.
Под поезд угодила выехавшая на железную дорогу затонированная "Приора", в которой кроме водителя никого не было. Машинист состава попытался избежать аварии и применил систему экстренного торможения, но расстояние до "Лады" оказалось недостаточным.
Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU