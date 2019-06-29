В Благодарненском горокруге Ставрополья за 41 млн сделают дороги

СЕГОДНЯ 09:27 2019-06-29T09:27:37+03:00

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Более 41 млн рублей потратят на Ставрополье при дорожных работах в Благодарненском горокруге. Уточняется, что в нормативное состояние приведут 8 км дорожного полотна на 9 участках в 7 населенных пунктах.

- В Благодарном отремонтируют участки дорог по улице Мельничной, улице Свободы улице и Московской. Ремонт дорог будет проводиться в селах Алексеевское, Сотниковское, Александрия, Шишкино, а так же в хуторе Алтухов и ауле Эдельбай, - говорят в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта СК.

ИСТОЧНИК KP.RU