В Благодарненском горокруге Ставрополья за 41 млн сделают дороги
Работы проведут на 9 участках
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Более 41 млн рублей потратят на Ставрополье при дорожных работах в Благодарненском горокруге. Уточняется, что в нормативное состояние приведут 8 км дорожного полотна на 9 участках в 7 населенных пунктах.
- В Благодарном отремонтируют участки дорог по улице Мельничной, улице Свободы улице и Московской. Ремонт дорог будет проводиться в селах Алексеевское, Сотниковское, Александрия, Шишкино, а так же в хуторе Алтухов и ауле Эдельбай, - говорят в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта СК.
ИСТОЧНИК KP.RU