Ставрополец хотел улететь за дешево, но подарил 50 тысяч аферисту

СЕГОДНЯ 10:05 2019-06-29T10:05:32+03:00

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В Предгорном районе Ставропольского края расследуется мошенничество на 50 тысяч рублей. Пострадавший рассказал, что листая страницы в соцсети, увидел заманчивое предложение о дешевых авиаперелетах и оставил поэтому свой номер телефона для связи с турагентом, который оказался аферистом, уговорившим перевести деньги, якобы в счет оплаты за 4 билета.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "мошенничество". В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личности и задержанию злоумышленника, - прокомментировали в МВД СК.

ИСТОЧНИК KP.RU