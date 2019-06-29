В Дагестане посадили на 8 лет сбежавшую из Сирии жену боевика с 5 детьми

СЕГОДНЯ 13:36 2019-06-29T13:36:18+03:00

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В Дагестане осудили жену погибшего в Сирии боевика, вернувшуюся в Россию спустя 5 лет. За это время женщина родила 5 детей, последнего в 2017 году уже после гибели мужа. Одна из ее дочерей в 14 лет по настоянию воевавшего на стороне террористов супруга вышла там замуж и тоже родила ребенка.

Со слов осужденной, она все это время хотела вернуться на родину, но ей грозили отнять детей. Задержали женщину в аэропорту Грозного, куда та прилетела на собранные в Сирии деньги из Турции.

Многодетную жену боевика признали виновной по статье "участие в вооруженном формировании" и назначили 8 лет тюрьмы. Отбывать срок она будет по достижению совершеннолетия ее младшим ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU