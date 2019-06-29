2019-06-29T14:07:07+03:00
Общество

Из Грузии в Махачкалу отменили авиарейсы

Решение приняли из-за запрета России
Евгения СОКОРЕВА
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Запланированные чартерные рейсы из Тбилиси в Махачкалу и обратно от авиакомпании MyWay Airlines отменены.

До середины сентября обещали выполнять по два перелета в неделю, но после запрета России на авиасообщение с Грузией, передумали.

Поэтому 7 июля авиакомпания выполнит также последний рейс из Тбилиси в аэропорт "Жуковский", открытый ранее 26 апреля (по вторникам, пятницам и воскресеньям).

ИСТОЧНИК KP.RU

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