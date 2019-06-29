2019-06-29T15:11:29+03:00
Происшествия

В ДТП в Кабардино-Балкарии погибли молодой человек и школьник

"Гранта" врезалась в дерево
Евгения СОКОРЕВА
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В Зольском районе КБР между сельскими поселениями Октябрьское и Шордаково 29 июня "Гранта" разбилась о дерево. Водитель не справился с управлением.

- В результате происшествия водитель 1993 года рождения и его пассажир 2004 года рождения, уроженцы Шордаково получили травмы несовместимые с жизнью. Движение на данном участке автодороги не перекрыто, - сказали в республиканском МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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