В ДТП в Кабардино-Балкарии погибли молодой человек и школьник
"Гранта" врезалась в дерево
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В Зольском районе КБР между сельскими поселениями Октябрьское и Шордаково 29 июня "Гранта" разбилась о дерево. Водитель не справился с управлением.
- В результате происшествия водитель 1993 года рождения и его пассажир 2004 года рождения, уроженцы Шордаково получили травмы несовместимые с жизнью. Движение на данном участке автодороги не перекрыто, - сказали в республиканском МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU