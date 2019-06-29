Тина Канделаки: теперь Кадыров проследит, чтобы Денис Глушаков платил алименты
Телеведущая прокомментировала переход футболиста в "Ахмат"
-Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:
Тина Канделаки новость о переходе звездного полузащитника "Спартака" в грозненский "Ахмат" прокомментировала со свойственным ей чувством юмора, заявив:
- Я рада. Теперь Рамзан Ахматович проследит за тем, чтобы Денис не "гонял вату" на поле и исправно платил алименты со всей суммы своего немаленького контракта.
У себя в Telegram-канале телеведущая еще отметила, что по слухам контракт обошелся чеченскому ФК в 1 млн евро.
Напомним, 29 июня Кадыров похвастался в соцсетях, что Денис Глушаков вступил в "Ахмат".
ИСТОЧНИК KP.RU