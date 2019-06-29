Тина Канделаки: теперь Кадыров проследит, чтобы Денис Глушаков платил алименты

СЕГОДНЯ 16:31 2019-06-29T16:35:18+03:00

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Тина Канделаки новость о переходе звездного полузащитника "Спартака" в грозненский "Ахмат" прокомментировала со свойственным ей чувством юмора, заявив:

- Я рада. Теперь Рамзан Ахматович проследит за тем, чтобы Денис не "гонял вату" на поле и исправно платил алименты со всей суммы своего немаленького контракта.

У себя в Telegram-канале телеведущая еще отметила, что по слухам контракт обошелся чеченскому ФК в 1 млн евро.

Напомним, 29 июня Кадыров похвастался в соцсетях, что Денис Глушаков вступил в "Ахмат".

ИСТОЧНИК KP.RU