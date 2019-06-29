"Смертницу" с бомбой из Дагестана ищут в Югре

СЕГОДНЯ 18:49 2019-06-29T18:51:52+03:00

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В Югре по ориентировке ищут Гусейнову Ханзаду Магомедовну, 1975 года рождения.

Предположительно, уроженка Дагестана прибыла с бомбой к знакомому как "смертница" из террористической группировки.

Из особых примет: носит черный хиджаб.

Информацию передают в Центре по противодействию экстремизму УМВД России по ХМАО-Югре.

Полиция просит сообщать о ее местонахождении или задержании по телефонам: 8(3467) 398-215, 8 (3467) 398-216.

ориентировка

ИСТОЧНИК KP.RU