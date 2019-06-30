2019-06-30T09:24:02+03:00
Общество

Porsche для инвалидов: в сети обсуждают водителей, вставших на особые места в Ставрополе

Один из них перекрыл пешеходный переход
Антон ШАПОВАЛОВ
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Porsche для инвалидов: в сети обсуждают водителей, вставшие на особые места в СтаврополеPorsche для инвалидов: в сети обсуждают водителей, вставшие на особые места в СтаврополеФото: СОЦСЕТИ
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Два автомобиля марки Porsche остановились около ставропольского Драматического театра на местах для инвалидов. Одна из них перекрыла движение для тех, кто собирается переходить дорогу. Ситуацию запечатлели пользователи социальных сете, которые возмущены поступков владельцев дорогого авто.

- Да уж, не знал, что у нас инвалидам казенные порши выдают. Жалею теперь, что здоров, - говорит один из комментаторов.

- Это нормальная ситуация для этого участка дороги. Здесь вечно забывают о том, какое у них здоровье и что есть пешеходы, которым неудобно переходить дорогу, - отметил другой пользователь.

Многим не понравилось, что ситуацию без внимания оставили сотрудники ДПС, которые должны были эвакуировать автомобиль.

- Как не встану в центр, так меня забирает эвакуатор. Потому что знак не видно совсем. А тут такое, - негодует горожанин.

Некоторые комментаторы утверждали, что видели автомобили до этого. Они устроили гонки по оживленной дороге. Кто является водителями иномарок – пока что не ясно. Пользователям остается только гадать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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