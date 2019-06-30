Глушаков прибыл на сборы «Ахмата» в Австрии

СЕГОДНЯ 09:53 2019-06-30T09:53:34+03:00

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Новый игрок «Ахмата» Денис Глушаков прилетел в Австрию, чтобы провести первую тренировку в стане команды. Вместе с российской звездой в клуб пришли поляк Конрад Михалак и россиянин Роланд Гиголаев, который был в «Анжи».

Напомним, бывший капитан московского «Спартака» Глушаков в субботу подписал контракт с «Ахматом». Клубу он достался бесплатно, потому что игрок разорвал контракт с прежней командой. Нынешнее соглашение Глушакова рассчитано на то, что после следующего сезона он сможет продлить контракт еще на год.

ИСТОЧНИК KP.RU