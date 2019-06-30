2019-06-30T09:53:34+03:00
Спорт

Глушаков прибыл на сборы «Ахмата» в Австрии

О подписании контракта стало известно только вчера
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Глушаков прибыл на сборы «Ахмата» в АвстрииГлушаков прибыл на сборы «Ахмата» в АвстрииФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Новый игрок «Ахмата» Денис Глушаков прилетел в Австрию, чтобы провести первую тренировку в стане команды. Вместе с российской звездой в клуб пришли поляк Конрад Михалак и россиянин Роланд Гиголаев, который был в «Анжи».

Напомним, бывший капитан московского «Спартака» Глушаков в субботу подписал контракт с «Ахматом». Клубу он достался бесплатно, потому что игрок разорвал контракт с прежней командой. Нынешнее соглашение Глушакова рассчитано на то, что после следующего сезона он сможет продлить контракт еще на год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Porsche для инвалидов: в сети обсуждают водителей, вставших на особые места в Ставрополе
"Смертницу" с бомбой из Дагестана ищут в Югре
Врио главы Ингушетии - единороссам: "Надо развернуться к людям лицом"
Тина Канделаки: теперь Кадыров проследит, чтобы Денис Глушаков платил алименты
На Ставрополье произошла массовая авария
В ДТП в Кабардино-Балкарии погибли молодой человек и школьник
Из Грузии в Махачкалу отменили авиарейсы
В Дагестане посадили на 8 лет сбежавшую из Сирии жену боевика с 5 детьми
Ставрополец хотел улететь за дешево, но подарил 50 тысяч аферисту
В Благодарненском горокруге Ставрополья за 41 млн сделают дороги
ЧП в Ингушетии: затонированная "Приора" столкнулась с пассажирским поездом
Трассу в КЧР смыл оползень
Евкуров ушел из соцсетей из-за повышения до замминистра обороны РФ
В КЧР начальница почтамта украла миллионы и попала под суд
Адвокат из Ингушетии получил срок за сбитого ребенка
5 кандидатов хотят сместить Владимирова на посту губернатора