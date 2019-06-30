2019-06-30T11:21:24+03:00
Общество

Дагестан и Ингушетия платят меньше всех за услуги ЖКХ

Они тратят на коммуналку меньше пятисот рублей
Антон ШАПОВАЛОВ
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Минимальный ценник за услуги ЖКХ в минувшем году формировался у жителей Дагестана и Ингушетии. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на свои источники.

Как отмечает издание, самая низкая цена была в Дагестане, где за коммуналку платили 457 рублей, а в Ингушетии – 488 рублей. Между республиками Северного Кавказа расположилась Тува.

Среди регионов, которые больше других потратили на услуги ЖКХ, не оказалось представителей СКФО. В общей сумме россияне тратили на коммуналку почти 18 тысяч рублей, или 1,5 тысячи в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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