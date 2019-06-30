Вандалы из Пятигорска осквернили памятник Великой Отечественной
Хулиганов ищут
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В соцсетях появилась фотография, на которой видно, как вандалы исписали Мемориал воинской Славы героев Великой Отечественной войны в Пятигорске. Кроме цензурных записей, на плите есть и мат. Памятник находится в Комсомольском парке. Надписи сделаны маркером, сверху их обсыпали шелухой от семечек.
Как уверяют местные жители, такое могли натворить только подростки, которые собираются там и «ругаются отборным матом». От пользователей сетей доходили предложения охранять такие памятники видеокамерами. Виновников уже ищут.
ИСТОЧНИК KP.RU