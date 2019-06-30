СЕГОДНЯ 15:00 2019-06-30T15:00:13+03:00

Появилось фото того, как вытаскивают тело утонувшего парня из Дагестана Фото: СОЦСЕТИ

Его не могли отыскать несколько часов

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В воскресенье спасатели отыскали тело утонувшего парня. На поиски пришлось затратить несколько часов, в работе участвовала большая группа сотрудников МЧС, в том числе – один дайвер.

Напомним, в субботу стало известно, что 22-летний парень утонул около Сулакского каскада ГЭС. Как сообщают в СМИ, погибший был чемпионом России тхэквондо.

ИСТОЧНИК KP.RU