2019-06-30T15:00:13+03:00
Общество

Появилось фото того, как вытаскивают тело утонувшего парня из Дагестана

Его не могли отыскать несколько часов
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Появилось фото того, как вытаскивают тело утонувшего парня из ДагестанаПоявилось фото того, как вытаскивают тело утонувшего парня из ДагестанаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В воскресенье спасатели отыскали тело утонувшего парня. На поиски пришлось затратить несколько часов, в работе участвовала большая группа сотрудников МЧС, в том числе – один дайвер.

Напомним, в субботу стало известно, что 22-летний парень утонул около Сулакского каскада ГЭС. Как сообщают в СМИ, погибший был чемпионом России тхэквондо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Один ирландец из группы застрявших на Эльбрусе альпинистов погиб
На возвращение Нурмагомедова придут посмотреть 13 тысяч зрителей
В Дагестане в аварии погибло два человека
Альпинисты из России и Ирландии застряли на Эльбрусе
Собака нашла схрон взрывчатых веществ в Дагестане
Гидрометцентр прогнозирует на Ставрополье жару и холода
В Дагестане в аварии умер человек
Вандалы из Пятигорска осквернили памятник Великой Отечественной
Ставропольчанка по документам жила с пятью мигрантами из Средней Азии
Дагестан и Ингушетия платят меньше всех за услуги ЖКХ
Глушаков прибыл на сборы «Ахмата» в Австрии
Porsche для инвалидов: в сети обсуждают водителей, вставших на особые места в Ставрополе
"Смертницу" с бомбой из Дагестана ищут в Югре
Врио главы Ингушетии - единороссам: "Надо развернуться к людям лицом"
Тина Канделаки: теперь Кадыров проследит, чтобы Денис Глушаков платил алименты
На Ставрополье произошла массовая авария
В ДТП в Кабардино-Балкарии погибли молодой человек и школьник
Из Грузии в Махачкалу отменили авиарейсы
В Дагестане посадили на 8 лет сбежавшую из Сирии жену боевика с 5 детьми
Ставрополец хотел улететь за дешево, но подарил 50 тысяч аферисту
В Благодарненском горокруге Ставрополья за 41 млн сделают дороги
ЧП в Ингушетии: затонированная "Приора" столкнулась с пассажирским поездом
Трассу в КЧР смыл оползень
Евкуров ушел из соцсетей из-за повышения до замминистра обороны РФ
В КЧР начальница почтамта украла миллионы и попала под суд
Адвокат из Ингушетии получил срок за сбитого ребенка
5 кандидатов хотят сместить Владимирова на посту губернатора