Собака нашла схрон взрывчатых веществ в Дагестане
Предположительно оружие принадлежало лидеру местной бандгруппы
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В Дагестане служебная собака нашла крупный схрон в горной местности. Тайник находился в двух километрах от села Гимры Унцукульского района. Среди найденного были взрывчатые вещества, граната, спальный мешок и камуфляж.
Сотрудники МВД России по Дагестану уничтожили схрон. Среди возможных владельцев тайника выделяют главаря банды, которого убили в 2015 году в самом селе Гимры.
Найден схрон взрывчатки в Дагестане.
ИСТОЧНИК KP.RU
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