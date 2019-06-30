Собака нашла схрон взрывчатых веществ в Дагестане

СЕГОДНЯ 15:45 2019-06-30T15:45:31+03:00

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В Дагестане служебная собака нашла крупный схрон в горной местности. Тайник находился в двух километрах от села Гимры Унцукульского района. Среди найденного были взрывчатые вещества, граната, спальный мешок и камуфляж.

Сотрудники МВД России по Дагестану уничтожили схрон. Среди возможных владельцев тайника выделяют главаря банды, которого убили в 2015 году в самом селе Гимры.

Найден схрон взрывчатки в Дагестане.

ИСТОЧНИК KP.RU