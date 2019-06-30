Альпинисты из России и Ирландии застряли на Эльбрусе

СЕГОДНЯ 16:37 2019-06-30T16:37:24+03:00

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Группа из десяти человек во время восхождения на Эльбрус потеряла дорогу. Спасатели уже отправились им на помощь, сообщает пресс-служба МЧС России по Кабардино-Балкарии.

- В 13:30 поступила информация, что на высоте 5250 метров зарегистрированная туристическая группа из десяти скалолазов, шестеро из которых приехали из Ирландии, сбились с маршрута, - говорится в сообщении ведомства.

К ним отправились четверо спасателей специально обученного Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU