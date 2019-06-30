В Дагестане в аварии погибло два человека

СЕГОДНЯ 17:00 2019-06-30T17:01:56+03:00

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В субботу вечером на 25 километре автодороги «Махачкала – Верхний Гуниб» столкнулись две машины – ВАЗ-2114 и Lada Priora. В ДТП погибли два человека из четырнадцатой, передает пресс-служба МВД по республике.

Авария произошла по вине водителя ВАЗ-2114, которым управлял 50-летний житель Каспийска. Как говорится в сообщении, автомобиль выехал на встречку и не успел с нее съехать. В итоге он столкнулся с машиной, которой управлял житель села Казанище Буйнакского района.

Из-за аварии двое пассажиров из четырнадцатой умерли на месте. Водителей госпитализировали в больницу города Буйнакск. Сейчас идет ряд проверок и оценка ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU