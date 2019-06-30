На возвращение Нурмагомедова придут посмотреть 13 тысяч зрителей

СЕГОДНЯ 17:57 2019-06-30T17:57:08+03:00

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Более 13 тысяч человек станут свидетелями поединка российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье. Об этом сообщили организаторы боя.

Спортсмены сразятся 7 сентября в Абу-Даби. Несмотря на то что поединок пройдет совсем скоро, арену ещё не достроили. По оценке экспертов, её возведут 15 августа, за три недели до боя.

Также отметим, что билеты на поединок Нурмагомедова и Порье раскупили всего лишь за несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU