2019-06-30T18:38:17+03:00
Происшествия

Один ирландец из группы застрявших на Эльбрусе альпинистов погиб

Остальных удалось спасти
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во время спасательной операции умер один из четырех ирландцев, застрявших в горах Эльбруса. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Спасатели, поддерживая контакт с десятью потерявшимися скалолазами, смогли быстро их найти. Однако всех спасти не удалось: один из них умер во время спуска на канатке.

Как ранее сообщалось, в половину первого дня дежурному поступило сообщение от альпинистов, что они застряли на высоте 5250 метров. Среди десяти покорителей Эльбруса было четверо ирландцев. Все альпинисты заблудились в горах из-за плохой видимости, вызванной туманом.

На поиски и спасение потерявшихся вышли спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Северном Кавказе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На возвращение Нурмагомедова придут посмотреть 13 тысяч зрителей
В Дагестане в аварии погибло два человека
Альпинисты из России и Ирландии застряли на Эльбрусе
Собака нашла схрон взрывчатых веществ в Дагестане
Появилось фото того, как вытаскивают тело утонувшего парня из Дагестана
Гидрометцентр прогнозирует на Ставрополье жару и холода
В Дагестане в аварии умер человек
Вандалы из Пятигорска осквернили памятник Великой Отечественной
Ставропольчанка по документам жила с пятью мигрантами из Средней Азии
Дагестан и Ингушетия платят меньше всех за услуги ЖКХ
Глушаков прибыл на сборы «Ахмата» в Австрии
Porsche для инвалидов: в сети обсуждают водителей, вставших на особые места в Ставрополе
"Смертницу" с бомбой из Дагестана ищут в Югре
Врио главы Ингушетии - единороссам: "Надо развернуться к людям лицом"
Тина Канделаки: теперь Кадыров проследит, чтобы Денис Глушаков платил алименты
На Ставрополье произошла массовая авария
В ДТП в Кабардино-Балкарии погибли молодой человек и школьник
Из Грузии в Махачкалу отменили авиарейсы
В Дагестане посадили на 8 лет сбежавшую из Сирии жену боевика с 5 детьми
Ставрополец хотел улететь за дешево, но подарил 50 тысяч аферисту
В Благодарненском горокруге Ставрополья за 41 млн сделают дороги
ЧП в Ингушетии: затонированная "Приора" столкнулась с пассажирским поездом
Трассу в КЧР смыл оползень
Евкуров ушел из соцсетей из-за повышения до замминистра обороны РФ
В КЧР начальница почтамта украла миллионы и попала под суд
Адвокат из Ингушетии получил срок за сбитого ребенка
5 кандидатов хотят сместить Владимирова на посту губернатора