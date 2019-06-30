Один ирландец из группы застрявших на Эльбрусе альпинистов погиб
Во время спасательной операции умер один из четырех ирландцев, застрявших в горах Эльбруса. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Спасатели, поддерживая контакт с десятью потерявшимися скалолазами, смогли быстро их найти. Однако всех спасти не удалось: один из них умер во время спуска на канатке.
Как ранее сообщалось, в половину первого дня дежурному поступило сообщение от альпинистов, что они застряли на высоте 5250 метров. Среди десяти покорителей Эльбруса было четверо ирландцев. Все альпинисты заблудились в горах из-за плохой видимости, вызванной туманом.
На поиски и спасение потерявшихся вышли спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Северном Кавказе»