2019-06-30T19:32:11+03:00
Происшествия

Ирландец-альпинист умер на Эльбрусе из-за сердечной недостаточности

Ему было сорок лет
Антон ШАПОВАЛОВ
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Ирландец-альпинист умер на Эльбрусе из-за сердечной недостаточностиИрландец-альпинист умер на Эльбрусе из-за сердечной недостаточности
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Спасатели МЧС России по Кабардино-Балкарии закончили спасательную операцию в горах Эльбруса. В ней погиб один из застрявших, передает пресс-служба ведомства.

Согласно тексту сообщения, спасатели обнаружили туристов на высоте 5200 метров. В шесть часов они начали спускать альпинистов на канатке. На высоте трех с половиной метров один из ирландцев умер. Как показала предварительная экспертиза, он скончался от сердечной недостаточности. Его тело спустили в поселок Терскол, там его переняли правоохранительные органы.

Остальные заблудившиеся в тумане альпинисты доставлены на поляну Азау. Никто из них в помощи медиков не нуждается. В поисках участвовало семь сотрудников МЧС и две единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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