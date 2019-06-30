Англичанин сделал трогательное видео о Ставрополе

СЕГОДНЯ 21:09 2019-06-30T21:09:06+03:00

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24-летний англичанин Джонни Тикл снял туристическое видео о Ставрополе. В нем молодой человек показывает виде центра Ставрополя и делится впечатлениями от увиденного. Свой ролик он выложил на YouTube.

Согласно описанию аккаунта Джонни в Instagram, он приехал в Россию после обучения в Лондоне и теперь работает в Москве. Как признался англичанин, в стране он на пару лет. За это время он планирует исколесить всю Россию. Сейчас из публикаций становится понятно, что он уже побывал в Нижнем Новгороде, Суздале и Казани. Также английский блогер съездил в Чернобыль до того, как это стало модно.

Несмотря на то что в Instagram у Джонни 80 тысяч подписчиков, а его ролики, опубликованные местными сообществами набирают десятки тысяч просмотров, YouTube-канал англичанина не очень популярный. Так, ролик про Ставрополь посмотрело меньше десяти тысяч подписчиков.

Но по всей видимости набрать аудиторию - не основная цель Джонни. Он хочет узнать Россию получше.

ИСТОЧНИК KP.RU