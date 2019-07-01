Полиция в Чечне разнимала детей с ружьем. Накажут родителей и чиновников

СЕГОДНЯ 08:58 2019-07-01T08:58:42+03:00

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За драку между школьниками на госэкзамене в Чечне нашли ответственных. 11 мая юноши из двух школ Старопромысловском районе Грозного затеяли массовую потасовку. Мальчики дрались так ожесточено, что в дело вмешалась полиция. Но агрессоров было трудно урезонить и один из полицейских выстрелил в воздух.

Прокурорская проверка показала, что департамент образования Грозного не принял все меры для должной охраны пунктов сдачи экзаменов. Понесут административную ответственность и родители ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU