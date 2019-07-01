2019-07-01T09:25:56+03:00
Общество

Бывший полпред президента в СКФО Меликов уволится из Росгвардии

Бывший полпред президента в СКФО Меликов уволится из Росгвардии
Антон ШАПОВАЛОВ
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В руководящих кругах Росгвардии грядут перемены. Так, уволиться решил генерал-полковник Сергей Меликов, который занимал должность заместителя главы, сообщает «Ъ» со ссылкой на свои источники.

Согласно данным издания, Виктор Золотов подписал рапорт об увольнении ещё в среду и распределил вакантные места между другими подчиненными. Отставка Меликова считается самой крупной. Экс-заместитель потянет с собой старого сослуживца по Кавказу Сергея Ченчика.

Как уточняет «Ъ», Меликов, будучи на своем прежнем месте, имел много полномочий относительно остальных заместителей. Однако новое распоряжение ограничивала его обязанности до руководства работой войскового спецназа, а также отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского, а также авиационным подразделением службы. Это и могло стать причиной ухода.

Официальное сообщение об отставке Меликова появится не скоро. На днях он ложится в госпиталь для прохождения обследование. После этого генерал-полковник придет на работу, чтобы забрать вещи.

Согласно другой информации, которую дает издание, у Меликова возник конфликт с проверяющей комиссией. У нее были претензии к работе Сергея Милейко, которого пытался отстоять генерал-полковник. Защитить коллегу не удалось, и они решили уйти вместе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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