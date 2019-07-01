Железноводск попал в рейтинг журнала «HELLO» по лучшим вечеринкам июня
Закрытие международного кинофестиваля «Герой и время» в Железноводске стало темой для публикации звездного журнала «HELLO». Издание внесло церемонию в рейтинг 22 наиболее
выдающихся концептуальных вечеринок этого июня. Журнал отдал «Герою и времени» победу в номинации «Самый полнометражный». Количество гостей- звезд неминуемо привлекло внимание к курортного городу. Ведь в нем побывал Сергей Безруков, Равшаг курков, Дмитрий Певцов, Елена Захарова. И даже Эмир Кустурица шагал по железноводским улицам.
На не меньшее внимание претендуют в Железноводске и международный благотворительный турнир по гольфу и 10-летие BEAT FILM FESTIVAL.
ИСТОЧНИК KP.RU