Железноводск попал в рейтинг журнала «HELLO» по лучшим вечеринкам июня

СЕГОДНЯ 09:32 2019-07-01T09:32:27+03:00

Приезд Кустурицы и Безрукова в Железноводск не оставил без внимания звездный журнал

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Закрытие международного кинофестиваля «Герой и время» в Железноводске стало темой для публикации звездного журнала «HELLO». Издание внесло церемонию в рейтинг 22 наиболее

выдающихся концептуальных вечеринок этого июня. Журнал отдал «Герою и времени» победу в номинации «Самый полнометражный». Количество гостей- звезд неминуемо привлекло внимание к курортного городу. Ведь в нем побывал Сергей Безруков, Равшаг курков, Дмитрий Певцов, Елена Захарова. И даже Эмир Кустурица шагал по железноводским улицам.

На не меньшее внимание претендуют в Железноводске и международный благотворительный турнир по гольфу и 10-летие BEAT FILM FESTIVAL.

ИСТОЧНИК KP.RU