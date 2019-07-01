На экстрим-битве в Невинномысске выступил член сборной Бразилии

СЕГОДНЯ 09:59 2019-07-01T09:59:55+03:00

Самокаты и BMX были инструментами экстремалов со всего края

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Обуздавшие BMX и самокаты экстремалы со всего края сразились в Невинномысске. Соревнования проходили в новом скейт-парке промышленной столицы. Собрались десятки начинающих и профессиональных райдеров. Перед зрителями выступил член олимпийской сборной Бразилии и житель города Жаром де Оливейр.

За лучшие трюки наградили Захара Карпова и Дангила Штцкова в номинациях «Самокат» и «BMX» соответственно.

А тройка победителей среди самокатеров выглядит так: Садовский Александр, Михаил Ушараули,Дмитрий Анисимов. Непобедимыми среди BMX-райдеров стали Сергей Конименко, Дмитрий Лукмянченко, Данил Штыков.

ИСТОЧНИК KP.RU