Суд вынес приговор экс-рукодителям «СтавСтали» в Невинномысске

СЕГОДНЯ 10:20 2019-07-01T10:25:56+03:00

650 тысяч штрафа на двоих заплатят бывший гендиректор и директор металлургического завода

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Экс-руководители металлургического завода «СтавСталь» в Невинномысске скрывали 29 млн рублей от налоговой.

Суд вынес приговор бывшему гендиректору Сергею Вавилову. С ним под суд, как пособник, пошел бывший директор завода Казимбек Гасанов.

С марта по апрель 2017 Вавилов «придержал» у себя деньги, которые должны были пойти на уплату налогов. Гасанов помогал: советовал, рассчитывался с контрагентами вне очередности, установленной Гражданским кодексом РФ.

В итоге долг по налогам перевалил за 29 млн рублей.

В ходе следствия экс-руководители все вернули. Потому суд приговорил Вивилова к штрафу в 350 тысяч рублей, а его пособника - в 300 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU