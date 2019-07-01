2019-07-01T10:25:24+03:00
Экономика

Дом, который не купить: Дагестан и Чечня стали регионами с самым недоступным жильем

Эксперты объясняют это тем, что все скупают люди из Центра и Севера
Антон ШАПОВАЛОВ
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Дагестан и Чечня стали «аутсайдерами» рейтинга, который составили аналитики РИА Новости. Семьи в северокавказских республиках копят на жилье больше десяти лет. Такая же ситуация только в Крыму и Севастополе.

Как объясняют исследователи, рейтинг составляли на основе на данных о том, как долго надо семье с одним ребенком копить на типовое жилье площадью 60 квадратных метров. Чтобы соответствовать полученным данным, членам семьи надо получать среднюю региональную зарплату, откладывая от нее максимальный остаток от прожиточного минимума, который кладут в банк под депозит.

Авторы согласились, что часто траты россиян больше прожиточного минимума. Но из-за того, что другой меры нет, они использовали этот порог. По их мнению, меньше него ничего не может быть.

По результатам исследователей, Чечня и Дагестан оказались в числе аутсайдеров. Семье каждого региона придется копить на жилье не меньше десяти лет. Такие данные в республиках авторы объясняют тем, что местные жители получают очень мало. Также им мешает число членов семьи: в Дагестане и Чечне традиционно много рожают детей.

Беду с Северным Кавказом делит только Крым и Севастополь. Как отмечают исследователи, на все четыре региона одинаково воздействует один и тот же фактор — жилье здесь скупают приезжие, у которых уровень дохода выше. К таковым можно отнести жителей Москвы и Севера России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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