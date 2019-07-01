2019-07-01T11:30:13+03:00
Происшествия

Появилось видео задержания чиновников из Дагестана, укравших четверть миллиарда

За эти деньги они должны были построить несколько школ
Антон ШАПОВАЛОВ
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ФСБ России провело задержание трех госслужащих из Дагестана, которых подозревают в превышении полномочий. Как уверяет следствие, они заключали контракты со строительными фирмами, которые были с ними связаны. Фиктивным компаниям предстояло возвести несколько школ за 240 миллионов рублей.

Задержание проводили сотрудники ФСБ, Следственного комитета и МВД. Они взяли сразу трех заместителей главы "Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана" Саада Саидова, Юсупа Расулова и Магомедамина Казакбиева.

- С 2016 года они незаконно заключали госконтракты с аффилированными им компаниями на строительство, реконструкцию и приобретение объектов дошкольного образования по высоким ценам, - сообщается в пресс-релизе ФСБ.

Каждый из заместителей украл разную сумму средств. Так, Саидов получил 183 миллиона рублей, Расулова – более 52 миллионов, Казакбиева – более 6 миллионов.

- По факту превышения ими должностных полномочий ГСУ СК России по СКФО возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК России, - сообщает пресс-секретарь Федеральной службы безопасности.

Чиновников задержали и отвезли для допросов. Подозреваемых заключили под стражу. Им грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Задержание чиновников Дагестана, растративших четверть миллиарда .

ИСТОЧНИК KP.RU

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