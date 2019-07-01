В Ставрополе мужчина атаковал бронежилет полицейского
Следователь настаивает на проверке психического здоровья
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В Ставрополе задержан мужчина по подозрению в посягательстве на жизнь полицейского.
36-летний мужчина днем 29 июня в центре города ударил в живот командира отделения мобильного взвода патрульно-постовой службы полиции. Полицейский цел, ударил мужчина в бронежилет. Нападавший сразу же был задержан.
Следователь настаивает на принудительном проведении психиатрической экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU