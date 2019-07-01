В Ставрополе мужчина атаковал бронежилет полицейского

СЕГОДНЯ 11:17 2019-07-01T11:17:40+03:00

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В Ставрополе задержан мужчина по подозрению в посягательстве на жизнь полицейского.

36-летний мужчина днем 29 июня в центре города ударил в живот командира отделения мобильного взвода патрульно-постовой службы полиции. Полицейский цел, ударил мужчина в бронежилет. Нападавший сразу же был задержан.

Следователь настаивает на принудительном проведении психиатрической экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU