В Новоселицком районе соберут 10 тысяч букетов лаванды
Лаванду выращивают на полях Ставрополья
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На Ставрополье собирают лаванду. Сбор урожая ведется в конце июня, в момент активного цветения растения. Кстати, мера урожайности весьма далека от сльскохозяйственных практичных терминов. Сбор идет не центнерами, а букетами.
С 16 гектаров в Новоселицком районе будет собрано больше 10 тысяч букетов. Лаванда является хорошим медоносом и считается лекарственным растением. Сиреневые цветки сушат и продают как сухоцветы.
ИСТОЧНИК KP.RU