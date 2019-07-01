2019-07-01T11:31:52+03:00
Экономика

В Новоселицком районе соберут 10 тысяч букетов лаванды

Лаванду выращивают на полях Ставрополья
Полина ШАПОШНИКОВА
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На Ставрополье собирают лаванду. Сбор урожая ведется в конце июня, в момент активного цветения растения. Кстати, мера урожайности весьма далека от сльскохозяйственных практичных терминов. Сбор идет не центнерами, а букетами.

С 16 гектаров в Новоселицком районе будет собрано больше 10 тысяч букетов. Лаванда является хорошим медоносом и считается лекарственным растением. Сиреневые цветки сушат и продают как сухоцветы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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