В Дагестане отменят закон о нравственности
В правительство Дагестана поступил законопроект, по которому отменяют закон о защите личной и общественной нравственности. Причину такой инициативы жители объясняют тем, что закон давно устарел и все его положения уже изложены в других документах.
Согласно закону о нравственности, в республике нельзя рекламировать алкоголь и табак, а также распространять наркотики. Кроме этого, под жесткий контроль берется оборот эротических журналов. Для соблюдения закона местная администрация могут создавать спецподраздения для борьбы за нравственность.
Изначальное появление закона в 1999 году объясняли тем, что в республике укрепляются позиции американской поп-культуры. Она, по мнению законодателей, пропагандирует дурные ценности взамен традиционным.
ИСТОЧНИК KP.RU