2019-07-01T12:23:07+03:00
Общество

В Дагестане отменят закон о нравственности

Закон приняли 20 лет назад
Антон ШАПОВАЛОВ
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В правительство Дагестана поступил законопроект, по которому отменяют закон о защите личной и общественной нравственности. Причину такой инициативы жители объясняют тем, что закон давно устарел и все его положения уже изложены в других документах.

Согласно закону о нравственности, в республике нельзя рекламировать алкоголь и табак, а также распространять наркотики. Кроме этого, под жесткий контроль берется оборот эротических журналов. Для соблюдения закона местная администрация могут создавать спецподраздения для борьбы за нравственность.

Изначальное появление закона в 1999 году объясняли тем, что в республике укрепляются позиции американской поп-культуры. Она, по мнению законодателей, пропагандирует дурные ценности взамен традиционным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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