Выборы главы Ингушетии пройдут 8 сентября

СЕГОДНЯ 12:55 2019-07-01T12:55:23+03:00

В этот день голосования пройдут по всей стране

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Депутаты парламента Ингушетии в понедельник определили дату выборов главы республики. Они пройдут 8 сентября, говорит пресс-служба регионального избиркома.

- Выборы состоятся в единый день голосования, 8 сентября 2019 года, - отмечает пресс-секретарь ведомства.

Напомним, 26 июня Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который руководил республикой в течение 11 лет. На его место временно поставили 60-летнего Махмуда-Али Калиматова, бывшего прокурора Ингушетии и руководителя Роспотребнадзора в Самарской области.

Отметим, что главу республики будут выбирать депутаты парламента. Законодательные документы Ингушетии закрепляют такой тип выборов взамен прямым.

ИСТОЧНИК KP.RU