Житель Чечни пожертвовал собой, чтобы спасти тонущего ребенка

СЕГОДНЯ 14:15 2019-07-01T14:15:30+03:00

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Уроженец Чечни под именем Саид-Бек спас мальчика, пожертвовав своей жизнью. Он вытолкнул его на берег.

Согласно информации в СМИ, мальчик вместе с другом и братом отправился гулять около реки. Им стало жарко, и они решили искупаться. На илистом камне нога ребенка соскользнула. Из-за того, что ранее шли дожди, уровень воды в реке поднялся и течение усилилось. Мальчика начало им уносить.

Брат тут же понесся за тонущим мальчиком, но сделать что-либо не мог. Тогда его увидел Саид-Бек, который мирно прогуливался по берегу. Он бросился в воду и вытолкнул ребенка на сушу. Там его нашел сосед, который помог мальчику добраться домой. А мужчине-спасителю выбраться так и не удалось.

Также отмечается, что обоих — тонущего и спасавшего — зовут Саид-Бек. Некоторые видят в этом мистический знак того, что у мальчика будет большая судьба.

ИСТОЧНИК KP.RU