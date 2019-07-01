Бывший глава антимонопольной службы по Дагестану получил срок

СЕГОДНЯ 14:44 2019-07-01T14:44:34+03:00

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Лефортовский суд признал виновность экс-руководителя Федеральной антимонопольной службы по Дагестану Кубасая Кубасаева. Его приговорили к пяти годам тюрьмы, передает пресс-служба суда.

Как уверяет следствие, в 2013-2015 года Кубасаев получил от начальника "Дирекция единого государственного заказчика - застройщика" Шамиля Кадиева два миллиона рублей. Кроме этого, во взятку входили швейцарские часы и ружье. За это Служба закрывала глаза на деятельность учреждения.

Случай взятки следствию помогли выявить сотрудники ФСБ в процессе расследования дела врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова. Против Кубасаева завели уголовное дело по шестой части 290 статьи (получение взятки). Его приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу в размере 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU