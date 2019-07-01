КЧР стала работать больше, а Чечня с Дагестаном — меньше

СЕГОДНЯ 15:04 2019-07-01T15:42:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство труда России отчиталось, какова сегодняшняя ситуация на рынке труда. Как отмечают в ведомстве, свои рейтинги они основывают на материалах, которые им предлагает служба занятости. Этот орган, кроме реальных результатов, оценивают будущее состояние предприятий.

Согласно данным Минтруда, с 19 июня по 26 июня число безработных уменьшилось на 1,3 процента, что составляет 752 тысячи человек. За неделю количество неработающих сократилось в 75 регионах страны. Среди лидеров роста отмечают Карачаево-Черкесию.

Увеличение этого показателя наблюдается в восьми регионах страны, в том числе — в Дагестане, Чечне и Ингушетии.

Сейчас, по данным Минтруда, остается без работы около одного процента трудоспособного населения. Для них в службе занятости открыто более 1,7 миллионов вакансий.

ИСТОЧНИК KP.RU