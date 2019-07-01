2019-07-01T15:53:12+03:00
Общество

Бэби-бум не случился: в Ставрополе прибавилось 149 человек, а Невинномысск умирает

Как обстоят дела с рождаемостью в городах Ставрополья
Полина ШАПОШНИКОВА
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В первом квартале 2019 года в Ставропольском крае умерло 8022 человека, а родилось 6620, по данным Севкавстата.

Основная доля младенцев приходится на Ставрополь, там рождено 1180 человек. С большим отрывом на втором месте по рождаемости идет город Пятигорск. В курорте родилось 367 мальчиков и девочек. Третьим стал Кисловодск с 348 новорожденными. Недалеко ушли Ессентуки, где родилось 317 младенцев.

Естественная убыль: почему ставропольцы не хотят рожать?

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Но если брать во внимание смертность,то вырисовывается иная картина. Получается, в Ставрополе появилось только 149 человек. Пятигорск едва успел встать на весы в пользу жизни, потому что смертность там практически равна рождаемости: 362 умерших против 367 родившихся, это 5 новых человек. Кисловодск вообще остался в убытке на 43 человека. В Невинномысске смертность превысила рождаемость на 193 человека, почти в два раза. В Ессентуках появилось только 16 новых человек. В Железноводске убыло 23 жителя, а в Минеральных водах — 106.

ИСТОЧНИК KP.RU

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