2019-07-01T16:46:49+03:00
Общество

Электромонтер из Георгиевска заработал на знатоках «Что? Где? Когда?» 150 тысяч рублей

Ставропольский электромонтёр знает о Бетховене больше игроков «Что? Где? Когда?»
Полина ШАПОШНИКОВА
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Вопрос мужчины из Георгиевска поставил в тупик знатоков из игры «Что? Где? Когда?». Понадобилась помощь зала, чтобы команда Алеся Мухина ответила верно, пишет информагентство «Победа26».

Ставрополец Андрей Камынин поинтересовался предметом вдохновения российского художника Василия Кандинского при создании картины "Точка и линия на плоскости". Правильный ответ был: пятая симфония Бетховена. Электромонтер с тягой к искусству получил 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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