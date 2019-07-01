Песков: Евкуров ещё никем не стал
Ранее появилась информация, что его вскоре назначат заместителем Шойгу
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Указ президента России, в котором бы Юнус-Бека Евкурова назначали на должность заместителем Сергея Шойгу, ещё не подписали. Об этом заявил Дмитрий Песков на встрече с журналистами.
- Если бы указ был подписан, мы выпустили бы его на сайте. Пока мы ничего не выпускали, - заявил Песков.
Напомним, 26 июня Владимир Путин принял отставку Евкурова с поста главы Ингушетии. Он простоял у этой должности 11 лет. Его преемником стал 60-летний Махмуд-Али Калиматов.
В понедельник появилась информация, что Евкурова вскоре назначат заместителем министра обороны России.
ИСТОЧНИК KP.RU