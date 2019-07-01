2019-07-01T16:09:38+03:00
Общество

Песков: Евкуров ещё никем не стал

Ранее появилась информация, что его вскоре назначат заместителем Шойгу
Антон ШАПОВАЛОВ
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Указ президента России, в котором бы Юнус-Бека Евкурова назначали на должность заместителем Сергея Шойгу, ещё не подписали. Об этом заявил Дмитрий Песков на встрече с журналистами.

- Если бы указ был подписан, мы выпустили бы его на сайте. Пока мы ничего не выпускали, - заявил Песков.

Напомним, 26 июня Владимир Путин принял отставку Евкурова с поста главы Ингушетии. Он простоял у этой должности 11 лет. Его преемником стал 60-летний Махмуд-Али Калиматов.

В понедельник появилась информация, что Евкурова вскоре назначат заместителем министра обороны России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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