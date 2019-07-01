Жители Кавказа не боятся за свое жилье

СЕГОДНЯ 16:39 2019-07-01T16:39:25+03:00

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Всероссийский союз страховщиков посчитал, какая доля домов в регионах застрахована от несчастного случая. На Северном Кавказе самые маленькие показатели.

Это исследование союз проводит в рамках реализации закона о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, который вступит в силу с 4 августа.

- Как показывают экспертные данные ВСС, основанные на статистике Банка России и информации Росстата, уровень охвата добровольным страхованием жилья практически во всех регионах страны, в том числе и тех, где ситуация с природными катаклизмами вроде паводков и лесных пожаров традиционно крайне сложная, является чрезвычайно низким, - резюмирует директор союза Игорь Юргенс.

Как отмечает организация, в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии самые низкие результаты. Доля застрахованных домов составляет 0,1 процентов в Чеченской Республике и Ингушетии, 0,4 процента в Дагестане, меньше одного процента в КЧР и КБР.

ИСТОЧНИК KP.RU