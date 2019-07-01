2019-07-01T17:01:48+03:00
Происшествия

Жителя Карачаево-Черкесия задержали за детскую порнографию

Он дал признательные показания
Антон ШАПОВАЛОВ
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Сотрудники МВД по Карачаево-Черкесии нашли пользователя интернета, который опубликовал порнографический материал. Его личность установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий, передает пресс-служба ведомства.

- Установлено, что 49-летний житель а. Хумара с домашнего компьютера разместил в одной из социальных групп глобальной сети доступные видеоматериалы порнографического содержания с изображением лиц, заведомо не достигших 14-летнего возраста, - говорится в сообщении.

Мужчину задержали и допросили. Он недолго сопротивлялся и признался в содеянном. Сейчас следствие проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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