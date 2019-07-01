Жителя Карачаево-Черкесия задержали за детскую порнографию
Он дал признательные показания
Изменить размер текста:
Сотрудники МВД по Карачаево-Черкесии нашли пользователя интернета, который опубликовал порнографический материал. Его личность установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий, передает пресс-служба ведомства.
- Установлено, что 49-летний житель а. Хумара с домашнего компьютера разместил в одной из социальных групп глобальной сети доступные видеоматериалы порнографического содержания с изображением лиц, заведомо не достигших 14-летнего возраста, - говорится в сообщении.
Мужчину задержали и допросили. Он недолго сопротивлялся и признался в содеянном. Сейчас следствие проводит проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU