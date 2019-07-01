4 громких события 2019 прославят Железноводск
В Железноводске ставят ловушки на туристов
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Железноводск ждет еще 4 громких события 2019 года. На август запланирован первый фестиваль лечебной грязи «Железная грязь» и международный джазовый фестиваль. В сентябре гостям и жителям предложат неплохие поводы почаще смотреть в небо: феерично закроется фестиваль воздухоплавания и пройдет головокружительное авиашоу «Железные крылья Кавказа».
Такие мероприятия — хлеб для курортного города, благодаря подобным событиям ежегодно увеличивается поток туристов.
ИСТОЧНИК KP.RU