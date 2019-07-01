На деньги федерального бюджета претендуют 5 муниципалитетов Ставрополья

СЕГОДНЯ 17:13 2019-07-01T17:13:52+03:00

Ставропольский край участвует в конкурсе на лучшие муниципальные практики

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5 ставропольских муниципалитетов участвуют во втором этапе всероссийского конкурса «Лучшие муниципальные практики», пишет «СвоёТВ» со ссылкой на ставропольский минэк.

Самыми перспективными стали городской округ город Георгиевск, городской округ город Невинномысск, Ипатовский городской округ, Петровский городской округ и село Новоселицкое. После рассмотрения заявок муниципалитетов краевой комиссией документы пойдут в федеральный центр. До 1 октября решится, кто станет победителем и получит грант из российского бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU