Прокуратура Ставрополя «выбила» жилье для сироты у минимущества
Сирота к своему 18-летию осталась без жилья
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Сирота обратилась за защитой в прокуратуру Промышленного района Ставрополя. И хотя девушка была в списке тех, кому положено бесплатное жилье, на свое 18-летие она его не дождалась. Обращение в Министерство имущественных отношений Ставропольского края не принесло результатов.
Прокуратура направила иск в суд, дабы заставить Министерство предоставить жилье. Суд встал на сторону сироты, обязав министерство предоставить жилье.
ИСТОЧНИК KP.RU