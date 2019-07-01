Прокуратура Ставрополя «выбила» жилье для сироты у минимущества

СЕГОДНЯ 17:22 2019-07-01T17:22:29+03:00

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Сирота обратилась за защитой в прокуратуру Промышленного района Ставрополя. И хотя девушка была в списке тех, кому положено бесплатное жилье, на свое 18-летие она его не дождалась. Обращение в Министерство имущественных отношений Ставропольского края не принесло результатов.

Прокуратура направила иск в суд, дабы заставить Министерство предоставить жилье. Суд встал на сторону сироты, обязав министерство предоставить жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU